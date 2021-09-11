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11 сентября 21, 11:18
США приостановили прием афганских беженцев из-за кори
беженцы
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Врачи выявили четыре случая кори среди афганцев, недавно прибывших в США, после чего полеты в США были временно поставлены на паузу.
США временно прекратили принимать рейсы с беженцами из Афганистана после нескольких выявленных случаев заболевания корью. Об этом заявила в пятницу, 10 сентября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Полеты в США временно поставлены на паузу по запросу Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и в целях предосторожности, поскольку были выявлены четыре случая кори среди афганцев, недавно прибывших в США", - сказала она на брифинге.

Псаки отметила, что заболевшие афганцы помещены на карантин, а CDC отслеживает их контакты. Псаки добавила, что от афганцев, въезжающих в США, в данный момент требуют прививаться от кори.

Ранее в пятницу агентство Associated Press (AP) сообщало со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ американской администрации, что погранично-таможенная служба остановила полеты в США рейсов с беженцев по рекомендации CDC.

По данным AP, США проводят проверку афганцев, вывезенных из Афганистана, в основном, на двух базах - в Катаре и в ФРГ (авиабаза Рамштайн). Также агентство указывало, что многие из эвакуированных на Рамштайн пробыли там более 10 дней - свыше того лимита, который разрешен властями ФРГ при использовании США германской территории для транзита.

Источник: https://korrespondent.net/
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