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11 сентября 21, 11:26
Израиль обстрелял объекты ХАМАС в секторе Газа
обстрел
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Из сектора Газы по Израилю была выпущена ракета, на что израильские военные ответили ударом по военному комплексу и складу ХАМАС.
Израильская армия сообщила, что нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на ракету, выпущенную из Газы.

"В ответ на ракету, выпущенную из Газы в сторону Израиля, мы нанесли удар по военному комплексу и складу ХАМАС", - говорится в сообщении армии.

В нем отмечается, что "ХАМАС должен нести ответственность за все террористические атаки из Газы".

Ранее израильские военные сообщали, что "террористы в Газе только что выпустили ракету в сторону Израиля", которая была перехвачена системой противовоздушной обороны Железный купол.

Источник: https://korrespondent.net/
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