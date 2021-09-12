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11 сентября 21, 21:17
В США будут вакцинировать от коронавируса детей с пяти лет
вакцинация
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Одобрение иммунизации среди детей возрастной категории с 5 до 11 лет может быть уже в конце октября текущего года.

Чиновники здравоохранения США предполагают, что в стране возможно введение вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Речь идет о прививках препаратом Pfizer. Об этом сообщает Reuters.

Указано, что одобрение иммунизации среди детей указанной возрастной категории может быть уже в конце октября текущего года.

Пока же медики ожидают когда Pfizer будет иметь достаточно результатов клинических испытаний, чтобы запросить разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

По информации СМИ, это может произойти ближе к концу сентября.

Между тем, Pfizer ранее заявляла, что данные о прививании детей от 5 до 11 лет будут готовы в сентябре, а после этого компания планирует подать заявку на участие в EUA.

Отметим, из-за низких показателй вакцинации педагогов о закрытии большинства школ предупредил глава Сумской ОГА Дмитрия Живицкий.

Отметим, главный санитарный врач Игорь Кузин прогнозирует, что в красную зону Украина перейдет в ноябре, из-за чего будет введен локдаун.

 
Korrespondent
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