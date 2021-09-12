В США будут вакцинировать от коронавируса детей с пяти лет

Чиновники здравоохранения США предполагают, что в стране возможно введение вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Речь идет о прививках препаратом Pfizer. Об этом сообщает Reuters.

Указано, что одобрение иммунизации среди детей указанной возрастной категории может быть уже в конце октября текущего года.

Пока же медики ожидают когда Pfizer будет иметь достаточно результатов клинических испытаний, чтобы запросить разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

По информации СМИ, это может произойти ближе к концу сентября.

Между тем, Pfizer ранее заявляла, что данные о прививании детей от 5 до 11 лет будут готовы в сентябре, а после этого компания планирует подать заявку на участие в EUA.

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