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11 сентября 21, 21:19
Меркель хочет сохранить транзит газа через Украину
Меркель
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Канцлер ФРГ заявила, что Германия хочет сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока - 2"

Правительство Германии поддерживает проект Северный поток-2, но при этом планирует сохранить за Украиной статус партнера по транзиту газа. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 11 сентября, на пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает УНН.

"Мы в действительности обсудили также энергетические отношения, вопросы, связанные с Северным потоком-2. Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту (газа)", - сказала она.

"На это нацелена наша договоренность с США. Мы сказали, что поддерживаем Северный поток-2", - подчеркнула канцлер.

По словам канцлера, Берлин и Вашингтон исходят из того, что и по истечении срока действия нынешнего договора между Москвой и Киевом в 2024 году Украина останется транзитером российского газа.

"Эта тема будет, безусловно, и впредь на повестке дня", - подчеркнула Меркель, отметив, что "будущее правительство ФРГ обязано" обеспечить сохранение транзита.

Канцлер сообщила, что Берлин намерен преодолеть разногласия между Германией и Польшей по вопросу Северного потока-2.

"Это наша цель. Мы также договорились с США о том, что будем стремиться заранее иметь обязательства России касательно того, чтобы транзит газа через Украину был гарантирован после 2024 года. У нас есть специальный уполномоченный по этому вопросу", — указала Меркель.

Напомним, российский Газпром объявил о завершении строительства Севпотока-2. В подтверждение компания-оператор Nord Stream 2 AG обнародовала соответствующее видео.

В ответ на это в Офисе президента заверили, что Украина будет бороться с этим проектом даже после начала поставок газа, а в Кремле заявили, что когда СП-2 будет запущен, "победителями выйдут все".
Korrespondent
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