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12 сентября 21, 10:01
Сотни медиков вышли на акцию протеста в Варшаве
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Медицинские работники требующих от польских властей повышения заработной платы и больше времени на отдых.
В центре Варшавы польские медики вышли на акцию протеста с требованием улучшить условия труда. Об этом сообщает RMF24.

В столицу Польши, чтобы принять участие в акции протеста, съехались медики со всей страны. В центре Варшавы собралось более тысячи протестующих, требующих повышения заработной платы медицинским работникам и больше времени на отдых.

Участники акции держат плакаты с надписями: "Хватит работать по 400 часов! Отдых медиков - безопасность пациентов", "Работаем за троих, а получаем копейки", "Одна медсестра на 30 пациентов. Кому помогать в первую очередь?", "Средний возраст медсестры вчера - 35, сегодня - 53 дней - 60", "Мало живем, потому что тяжело работаем".

В частности, медики требуют: внести поправки в закон о методе определения минимального вознаграждения, повысить одноразовые выплаты, нанять дополнительный персонал. Отмечают, что из-за дефицита медицинского персонала пациенты вынуждены самостоятельно оплачивать услуги.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский подсчитал, что выполнение требований протестующих будет стоить 100 млрд злотых ежегодно.

Источник: https://korrespondent.net/
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