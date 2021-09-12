Сотни медиков вышли на акцию протеста в Варшаве

В центре Варшавы польские медики вышли на акцию протеста с требованием улучшить условия труда. Об этом сообщает RMF24.





В столицу Польши, чтобы принять участие в акции протеста, съехались медики со всей страны. В центре Варшавы собралось более тысячи протестующих, требующих повышения заработной платы медицинским работникам и больше времени на отдых.





Участники акции держат плакаты с надписями: "Хватит работать по 400 часов! Отдых медиков - безопасность пациентов", "Работаем за троих, а получаем копейки", "Одна медсестра на 30 пациентов. Кому помогать в первую очередь?", "Средний возраст медсестры вчера - 35, сегодня - 53 дней - 60", "Мало живем, потому что тяжело работаем".





В частности, медики требуют: внести поправки в закон о методе определения минимального вознаграждения, повысить одноразовые выплаты, нанять дополнительный персонал. Отмечают, что из-за дефицита медицинского персонала пациенты вынуждены самостоятельно оплачивать услуги.





Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский подсчитал, что выполнение требований протестующих будет стоить 100 млрд злотых ежегодно.



