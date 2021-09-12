Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.64
USD
26.74
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
12 сентября 21, 10:05
В Беларуси намерены создать свой флот
флот
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Прежде Минск использовал литовские порты для перевалки нефтепродуктов, однако Александр Лукашенко в конце августа прошлого года предложил перенаправить торговые маршруты на другие пути.
Беларусь намерена приобрести или построить собственные грузовые корабли для снижения издержек на перевозку грузов. Об этом в субботу, 11 сентября рассказал премьер-министр республики Роман Головченко в эфире телеканала Беларусь 1.

"Анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт", - заявил глава белорусского правительства.

Он же не исключил, что у Беларуси появится собственный морской порт. Он будет использоваться для транспортировки нефтепродуктов и калийных удобрений в кооперации с российской стороной.

Наиболее эффективным белорусское правительство считает его расположение на территории российской Ленинградской области, добавил он.
"В этом направлении работаем очень серьезно", - сказал премьер-министр.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС. Есть жертвы
Токио-2020 мало что мог предложить, кроме медалей
Лукашенко рассказал, как отдал "вагнеровцев" России
В ОП отреагировали на слова Лукашенко об Украине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ФБР рассекретило первый документ о терактах 11 сентября
noimageИзраиль нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАС
noimageВ школах Британии готовятся к вакцинации учеников
noimageБайден рассказал об ошибке США в Афганистане
noimageСотни медиков вышли на акцию протеста в Варшаве
Лента новостей