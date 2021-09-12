В Беларуси намерены создать свой флот

Беларусь намерена приобрести или построить собственные грузовые корабли для снижения издержек на перевозку грузов. Об этом в субботу, 11 сентября рассказал премьер-министр республики Роман Головченко в эфире телеканала Беларусь 1.





"Анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт", - заявил глава белорусского правительства.





Он же не исключил, что у Беларуси появится собственный морской порт. Он будет использоваться для транспортировки нефтепродуктов и калийных удобрений в кооперации с российской стороной.





Наиболее эффективным белорусское правительство считает его расположение на территории российской Ленинградской области, добавил он.

"В этом направлении работаем очень серьезно", - сказал премьер-министр.



