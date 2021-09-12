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12 сентября 21, 10:11
В школах Британии готовятся к вакцинации учеников
вакцина
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Правительство Британии оказалось под ударом критики за то, что оно обеспечило прививками детей старше 12 лет для их возвращения в школу.
В Британии с 22 сентября стартует массовая вакцинация против коронавируса в школах для детей 12-15 лет. Об этом в субботу, 11 сентября, пишет  The Sun.

Сообщается что правительство развернет прививочную компанию в школах - как только будет сделан вывод по результатам осмотра готовности к полномасштабной программе вакцинации, проведенного главными медицинскими специалистами (ОКУ) всех четырех стран Соединенного королевства.

По предварительным оценкам экспертов системы здравоохранения Британии, в рамках данной инициативы прививки получат около 200 тысяч британских школьников. 

Известно, что Британия одобрила вакцинацию подростков препаратами Moderna и Pfizer.  

Источник: https://korrespondent.net/
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