Израиль нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАС

Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье нанесла удар по подземным инфраструктурным объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом 12 сентября сообщила армейская пресс-служба в Twitter.





"В ответ на сегодняшний ракетный обстрел мы нанесли удар по подземной инфраструктуре ХАМАС в Газе", – говорится в сообщении.





В нем также отмечается: "террористические организации в Газе продолжают терроризировать израильтян с помощью пусков ракет, организации беспорядков на границе, запусков воздушных шаров со взрывчаткой".





Накануне израильская армия сообщила о пуске из сектора Газа ракеты, она была перехвачена системой ПВО Железный купол. В ответ израильтяне нанесли удар по военному комплексу и складу ХАМАС.



