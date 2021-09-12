ФБР рассекретило первый документ о терактах 11 сентября

Федеральное бюро расследований США опубликовало первый документ о расследовании терактов 11 сентября 2001 года. Накануне он был обнародован на сайте ведомства.





Документ датирован 4 апреля 2016. В нем на 16 страницах содержится перевод разговора агента ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе о его контактах с лицами, которые предоставляли логистическую поддержку похитителям пассажирских лайнеров. Разговор состоялся в ноябре 2015 года.





В документе подробно описаны многочисленные связи и свидетельства, которые вызвали подозрения ФБР по Омару аль-Баюми. Он якобы был саудовским студентом в Лос-Анджелесе, но ФБР подозревало его как агента саудовской разведки. В документе отмечается, что он был глубоко вовлечен в обеспечение "помощи в поездках, жилья и финансирования", чтобы помочь двум угонщикам.





Напомним, 4 сентября президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании документов, связанных с расследованием ФБР терактов 11 сентября 2001 года.





Ранее рассекретить документы, связанные с атаками, потребовали родственники жертв терактов, а также те, кто выжил и участвовал в спасении людей. Около 1,8 тыс. человек написали Байдену письмо, потребовав от него снять гриф секретности с документов. Они полагают, что в них содержится информация, позволяющая доказать причастность руководства Саудовской Аравии к терактам.





Как известно, 11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре самолета летевших в США. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра, один – в Пентагон и еще один упал вблизи города Шанксвилл, когда пассажиры и команда попытались обезвредить захватчиков.





Тогда погибли почти 3 тысячи человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Аль-Каида".





Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к терактам.



