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12 сентября 21, 20:51
Китай "покупает" влияние в Центральной и Восточной Европе
китай
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Китайская Народная Республика увеличивает экономическое присутствие в странах Центральной и Восточной Европы.

Параллельно с увеличением влияния Китая в регионе наблюдается снижение качества управления, наращивание задолженности и ухудшение экологической ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом отчете болгарского Центра исследований демократии. Отмечается, что это первое широкое исследование роста присутствия Китая в Центральной и Восточной Европе, благодаря которой Пекин стал крупнейшим торговым партнером региона.

Влияние Китая обеспечено притоком грантов, займов, экономических уступок, вступления в капитал местных компаний или их выкупа (по оценкам Центра, с 2009 года на это было потрачено 14 миллиардов долларов). Кроме того, Китай инвестирует в инфраструктурные, энергетические и телекоммуникационные проекты, сумма инвестиций оценивается в 50 млрд долларов.

Как свидетельствует исследование, чем больше страна финансово привязывается к Китаю и чем выше становится доля китайских инвестиций в ВВП, тем большая вероятность, что "Китай будет злоупотреблять проблемами с верховенством права себе на пользу, чтобы расширить свое влияние".

"Это зловещий круг, в котором авторитарные режимы, такие, как Китай, злоупотребляют юридическими дырами и коррупционными привычками для расширения своего влияния на местах... Такие сети дают возможность для большего притока капитала, а это приводит к большему упадку. Данные свидетельствуют об очень сильной взаимозависимости между притоком китайских денег и снижением качества управления", - пояснил журналистам один из авторов отчета Мартин Владимиров.

Для измерения этой тенденции исследователи создали "Индекс китайской экономической силы". Большая доля расширения влияния Пекина приходится на Чехию, Венгрию и страны Западных Балкан, прежде всего Боснию и Герцеговину и Сербию.

По данным отчета, Босния и Герцеговина, Венгрия, Черногория и Сербия испытали наибольший упадок из-за китайских инвестиций. Поддерживаемые Пекином компании получают налоговые исключения возможности обходить требования местных законов о труде и другие разновидности льгот.

В результате, правительственные институты уже не регулируют деятельность таких компаний и перестают служить общественным интересам.
censor.net.ua
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