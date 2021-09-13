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12 сентября 21, 21:34
Почти 1500 израильтян вернулись из Украины больными COVID-19
Израиль
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По информации израильской полиции, более 200 израильтян, вернувшихся из паломничества в Украине, использовали поддельные тесты на коронавирус

Почти 1500 вернувшихся из Украины с празднования Рош а-Шана израильтян больны COVID-19, более 200 из них использовали поддельные тесты на коронавирус. Об этом сообщает Haaretz.

Уровень заражения коронавирусом в Израиле снова растет – это связывают с началом учебного года и религиозными праздниками в стране. В то же время смертность от COVID-19 снижается.

Как отмечается, за выходные у 1713 вернувшихся в Израиль путешественников тест на коронавирус показал положительный результат.

Из них 47 человек прибыли из Молдовы, 23 – из Австрии и 18 – из США. Подавляющее большинство – 1439 человек – вернулись из Украины, после ежегодного паломничества в Умань к могиле раввина Нахмана.

По информации израильской полиции, более 200 израильтян, вернувшихся из паломничества в Украине, использовали поддельные тесты на коронавирус. У некоторых из них был положительный результат перед посадкой на рейс в Израиль.

Прибывших, которые подозреваются в использовании поддельных тестов, могут обвинить в мошенничестве, подделке документов и распространении инфекционного заболевания, что при определенных обстоятельствах считается уголовным преступлением в Израиле.

На празднование Рох-а-Шана в этом году в начале сентября Украина ожидала прибытия более 20 000 хасидов. 
liga.net
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