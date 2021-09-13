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13 сентября 21, 11:30
Ракетные пуски КНДР: Пентагон следит за ситуацией
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В США отметили, что действия Пхеньяна свидетельствуют о его сосредоточенности на развитии своей военной программы.
Вашингтон уведомлен о новых пусках ракет в Северной Корее и продолжает следить за ситуацией параллельно со своими союзниками и партнерами. Об этом в ночь на понедельник, 13 сентября, сообщили в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США.

"Мы осведомлены о сообщениях о пусках крылатых ракет КНДР. Мы продолжим следить за ситуацией и находимся в тесных консультациях с нашими союзниками и партнерами", - заявили военные.

В Пентагоне отметили, что действия Пхеньяна свидетельствуют о его сосредоточенности на развитии своей военной программы, а также указывают на угрозы, которые "это представляет для соседей КНДР и международного сообщества".

Наконец, в командовании напомнили, что США по-прежнему твердо привержены защите Южной Кореи и Японии.

Напомним, предыдущий запуск ракет КНДР осуществила в конце марта. Тогда республика выпустила две баллистические ракеты, одна из которых упала в Японское море.

Страны-члены Совета Безопасности ООН провели 30 марта внеочередную встречу по вопросу возобновления Северной Кореей ракетных испытаний.

Источник: https://korrespondent.net/
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