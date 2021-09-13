Ракетные пуски КНДР: Пентагон следит за ситуацией

Вашингтон уведомлен о новых пусках ракет в Северной Корее и продолжает следить за ситуацией параллельно со своими союзниками и партнерами. Об этом в ночь на понедельник, 13 сентября, сообщили в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США.





"Мы осведомлены о сообщениях о пусках крылатых ракет КНДР. Мы продолжим следить за ситуацией и находимся в тесных консультациях с нашими союзниками и партнерами", - заявили военные.





В Пентагоне отметили, что действия Пхеньяна свидетельствуют о его сосредоточенности на развитии своей военной программы, а также указывают на угрозы, которые "это представляет для соседей КНДР и международного сообщества".





Наконец, в командовании напомнили, что США по-прежнему твердо привержены защите Южной Кореи и Японии.





Напомним, предыдущий запуск ракет КНДР осуществила в конце марта. Тогда республика выпустила две баллистические ракеты, одна из которых упала в Японское море.





Страны-члены Совета Безопасности ООН провели 30 марта внеочередную встречу по вопросу возобновления Северной Кореей ракетных испытаний.



