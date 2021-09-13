Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.44
USD
26.68
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
13 сентября 21, 11:33
Папа Римский встретился с патриархом Варфоломеем
Папа Римский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава римско-католической церкви провел Святую Мессу на площади, где присутствовали представители разных конфессий.
Папа Римский Франциск во время визита в венгерскую столицу Будапешт встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем. Понтифик провел Святую Мессу, на которой присутствовали представители власти и различных конфессий, включая и Варфоломея. Об этом сообщает Vatican News.

"Центральным событием первого этапа 34-го Апостольского путешествия Папы Франциска стала Святая Месса на площади Героев Будапешта, завершившая 52-й Международный Великий Пост", - говорится в сообщении.

Отмечается, что понтифик также встретился с президентом Венгрии Яношем Адером, премьер-министром Виктором Орбаном, с епископами Венгрии. Были у него запланированы встречи и с представителями других христианских конфессий и еврейских общин.

Перед началом Святой Мессы глава Ватикана проехал на панорамном авто между секторами с паломниками на площади и прилегающих улицах, приветствуя и благословляя их.

Площадь была украшена флагами, включая и украинские, отмечает издание.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Папу Римского прооперировали: стало известно о его состоянии
Вселенский Патриарх Варфоломей прибыл в Украину
Зеленский встретился с Вселенским Патриархом
Патриарх Варфоломей и глава ПЦУ провели литургию
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Европе угрожает нехватка газа - Госдеп
noimageНа севере Аргентины произошло сильное землетрясение
noimageЕгипет откроет два новых туристических города
noimageЯпонские ученые рассчитали эффективность вакцины Pfizer
noimageПесков оценил отношения Украины и России
Лента новостей