Жители Чехии отказываются от вакцины AstraZeneca

Жители Чешской Республики больше не хотят прививаться от коронавируса вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca, предпочитая другие препараты. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства здравоохранения страны Даниэл Кэпл.





По его словам, власти республики вынуждены уничтожать десятки тысяч доз этой вакцины. В частности, в текущем месяце были использованы только 800 доз этого препарата, тогда как утилизировать пришлось 20 тысяч доз. Еще 45 тысяч доз предстоит уничтожить в следующем месяце.





"В октябре заканчивается срок годности 55 тысяч доз вакцин производства AstraZeneca и подавляющее большинство из них, возможно, будет необходимо уничтожить. Примерно 10 тысяч доз препарата медики смогут использовать для введения вторых прививок. Если оставшиеся 45 тысяч доз не будут использованы, то они должны быть утилизированы", - рассказал Кэпл.





Также в МОЗ страны информируют, что темпы вакцинации от COVID-19 в республике существенно снизились: если в июле медики прививали в среднем 100 тысяч человек ежедневно, в августе - 50 тысяч, то на этой неделе делали лишь 15 тысяч прививок в день.





В то же время в Чехии увеличивается число госпитализаций среди зараженных коронавирусом. В последние дни этот показатель увеличился в два раза, по сравнению с прошлым месяцем, что свидетельствует об ухудшении эпидемиологической ситуации, отметили в Минздраве.





Как известно, на сегодня в стране с населением 10,7 миллиона человек полностью вакцинированы 67% жителей. В республику поступают вакцины производства компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson, тогда как от закупок AstraZeneca чешские власти уже отказались.



