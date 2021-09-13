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13 сентября 21, 12:24
Песков оценил отношения Украины и России
Дмитрий Песков
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Несмотря на то, что все больше украинцев "ненавидят Россию", украинцы и россияне "родственники", считают в Кремле.
Между украинским и российским народами сохраняются дружественные отношения, хотя число "оболваненных пропагандой" украинцев увеличивается. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

"Вы сами знаете, например, какая у нас сейчас "дружба" с Украиной. Но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом. Пусть там растет количество оболваненных пропагандой людей, которые уже начинают ненавидеть Россию", - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что несмотря ни на что, украинцы и россияне "родственники".

"Все равно мы все славяне, и мы действительно родственники", - заявил представитель российского президента.

Источник: https://korrespondent.net/
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