Песков оценил отношения Украины и России

Между украинским и российским народами сохраняются дружественные отношения, хотя число "оболваненных пропагандой" украинцев увеличивается. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе интервью белорусскому телеканалу ОНТ.





"Вы сами знаете, например, какая у нас сейчас "дружба" с Украиной. Но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом. Пусть там растет количество оболваненных пропагандой людей, которые уже начинают ненавидеть Россию", - сказал он.





При этом Песков подчеркнул, что несмотря ни на что, украинцы и россияне "родственники".





"Все равно мы все славяне, и мы действительно родственники", - заявил представитель российского президента.



