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13 сентября 21, 12:28
Японские ученые рассчитали эффективность вакцины Pfizer
Pfizer
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Эксперты проанализировали данные более 10 тысяч зараженных коронавирусом людей, большинство из которых не были вакцинированы.
В Японии специалисты Киотского университета выяснили, что эффективность вакцины от коронавируса компании Pfizer составляет 85-96%. Такие данные озвучил в воскресенье, 12 сентября, местный телеканал NHK.

Исследование ученые проводили этим летом. Они проанализировали данные более 10 тысяч зараженных в тот период людей, большинство из которых не были вакцинированы.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что их работа проводилась в период мощного распространения в Японии COVID-штамма Дельта, и предположили, что вакцина имеет достаточно высокую эффективность и против этого варианта инфекции.

Таким образом, согласно выводам специалистов, эффективность вакцины Pfizer равна:

среди мужчин в возрасте 20-60 лет - 89,6-93,4%;
среди мужчин старше 60 лет - 94,7-96,9%;
среди женщин в возрасте от 20 до 60 лет - 85,4-91,8%;
среди женщин старше 60 лет - 92,6-96,1%.

По данным телеканала, уже около половины жителей Японии привиты от COVID-19. Власти страны закупают вакцины компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna.

Источник: https://korrespondent.net/
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