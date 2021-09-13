Египет откроет два новых туристических города

Два новых туристических города появятся в Египте в течение ближайших месяцев. Об этом сообщил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани в интервью газете Известия, обнародованном в понедельник, 13 сентября.





"В течение ближайших нескольких месяцев мы планируем открыть два абсолютно новых туристических города. Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. Там есть марина (оборудованная гавань) для различных яхт. Через несколько месяцев откроем новый город на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин", – рассказал Халед аль-Анани.





Он отметил, что власти Египта работают над тем, чтобы связать все туристические зоны и города разными способами: дешевыми авиалиниями, летными программами, скоростными дорогами, железными дорогами.





Министр выразил уверенность, что в ближайшее время стоимость авиабилетов в страну не изменится, подчеркнув, что власти Египта продолжают оказывать поддержку авиакомпаниям из других государств.



