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13 сентября 21, 12:39
Европе угрожает нехватка газа - Госдеп
газ
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Россия не поставила достаточно топлива на европейский рынок, что в итоге привело к росту цен. А в случае холодной зимы газа может не хватить.
Европе грозит нехватка газа предстоящей зимой. Об этом заявил старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте США Амос Гокстейн, передает Financial Times.

По его словам, это связано с тем, что Россия не поставила достаточно топлива на европейский рынок, что в итоге привело к росту цен на ресурс.

"Если в январе-феврале наступит настоящая холодная зима, у вас могут закончиться запасы. И это меня беспокоит", - заявил Гокстейн.

Он отметил, что Европа начинает новый зимний период также с угрозой сокращения поставок. Чиновник добавил, что США обеспокоены зависимостью Европы от энергоснабжения из России.

"Речь идет не только о геополитических играх", - подчеркнул чиновник, добавив, что на карту поставлены жизни людей.

Источник: https://korrespondent.net/
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