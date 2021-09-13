Европе угрожает нехватка газа - Госдеп

Европе грозит нехватка газа предстоящей зимой. Об этом заявил старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте США Амос Гокстейн, передает Financial Times.





По его словам, это связано с тем, что Россия не поставила достаточно топлива на европейский рынок, что в итоге привело к росту цен на ресурс.





"Если в январе-феврале наступит настоящая холодная зима, у вас могут закончиться запасы. И это меня беспокоит", - заявил Гокстейн.





Он отметил, что Европа начинает новый зимний период также с угрозой сокращения поставок. Чиновник добавил, что США обеспокоены зависимостью Европы от энергоснабжения из России.





"Речь идет не только о геополитических играх", - подчеркнул чиновник, добавив, что на карту поставлены жизни людей.



