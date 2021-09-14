В одиночку против аппарата власти Путина

"В преддверии выборов Кремль предъявляет оппозиционерам обвинения, сажает их в тюрьму и отстраняет от участия. Однако Кирилл Гончаров все-таки ходит по темным дворам и ведет предвыборную борьбу - если ее можно так назвать", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Под тусклым уличным фонарем стоит мужчина, вокруг него семь человек и собака. Стоят складные стулья, но садятся на них лишь спустя время. Вот так сейчас выглядит предвыборная кампания в Москве", - повествует журналистка Зильке Бигалке.

"Кирилл Гончаров стоит на этой темной детской площадке и говорит о жизни и смерти. И о том, что выборы в эти выходные могут стать последними в этой стране. (...) Гончаров баллотируется в Госдуму, нижнюю палату российского парламента. И это почти граничащая с отчаянием смелость: большинству критиков Кремля даже не удалось попасть в избирательный бюллетень", - отмечает издание.

"И вот Гончаров говорит о парковках, парках и спорных строительных проектах, смотрит в пустые лица, пока кто-то не решает его перебить. Он учитель, говорит мужчина. "Если я не пойду голосовать, мне угрожают увольнением". Чтобы доказать, что он проголосовал за кремлевскую партию, он должен сфотографировать свой бюллетень, говорит учитель. Кирилл Гончаров устало кивает".

"Согласно опросам, в Москве кремлевская партия "Единая Россия" набирает всего 15% голосов и 27% по стране. Тем не менее, никто не сомневается, что она снова получит большинство. Как и на последних выборах в Думу в 2016 году - тогда результаты опросов были для партии Кремля не намного лучше. Однако с тех пор она правит с большинством в две трети", - говорится в статье.

"Кирилл Гончаров говорит в темноте, что идти на избирательный участок нужно в последний из трех дней голосования, это усложнит фальсификацию. "А что они сделают с моим бюллетенем? - спрашивает один мужчина. - Я приду, поставлю галочку, и что?". Кирилл Гончаров говорит, что именно поэтому так важно, чтобы добровольцы выдвигались в качестве наблюдателей на выборах: "Кто из вас хочет быть наблюдателем?". Никто не хочет".

"Гончаров баллотируется в своем округе против известного кремлевского кандидата, телеведущего Евгения Попова, который называет аннексию Крыма освобождением, а соратников Алексея Навального преступниками. Команда Навального недавно выяснила, что Попов, по-видимому, владеет недвижимостью стоимостью 3,5 млн евро - и это только в Москве. Его избирательная кампания уже обошлась в полмиллиона евро, Кирилл Гончаров не имел в своем распоряжении и четверти этой суммы. И, конечно, на стороне Попова - власти. Вот вам и равные возможности", - пишет Süddeutsche.

"Сидя позднее в своем предвыборном штабе, Гончаров говорит, что каждый день просыпается со странным чувством, что принимает участие в выборах, "которых нет", потому что это не настоящие выборы. Единственная причина, по которой оппозиция все еще существует, заключается в том, что "мы нужны власти в качестве декораций", как недавно сказал Григорий Явлинский в интервью The Moscow Times. Явлинский был одним из основателей либеральной партии "Яблоко", от которой сейчас баллотируется Кирилл Гончаров".

"Кремль уже даже не пытается придавать выборам легитимный вид, сказала в разговоре с SZ российский политолог Татьяна Становая. Он уже в целом знает, как должна выглядеть Дума, "и использует свои средства для достижения желаемой цели". Убеждать избирателей? Президент Владимир Путин не считает это необходимым. "С его точки зрения, общество обязано отдать ему свой голос", - говорит Становая".

"Гончаров хочет, чтобы люди "поверили в свои силы". Но в стране царит большая апатия", - отмечает издание.

"В последние месяцы Кремль предъявлял обвинения, сажал в тюрьму и отстранял от участия в выборах одного критика за другим. (...) 29-летний Кирилл Гончаров понимает, что он один из последних, кто еще выступает на выборах против аппарата власти Путина".

"Яблоко" - единственная по-настоящему демократическая партия, которая все еще присутствует в избирательном бюллетене, - пишет SZ. - Это партия, которая в России Владимира Путина вообще-то не должна существовать, но пока она, похоже, не слишком вредит Кремлю. За последние 14 лет ни один представитель "Яблока" не прошел в Госдуму - слишком велико давление со стороны властей, говорит Кирилл Гончаров".

"Но сейчас "Яблоко" практически стало последним прибежищем для всех оставшихся противников Кремля. В качестве самовыдвиженцев им пришлось бы собирать подписи, тысячи подписей в зависимости от избирательного округа, чтобы вообще получить возможность баллотироваться. Часто власти находят или придумывают ошибки в списках и отстраняют кандидата от участия. В этом году во всей России только десять кандидатов попали в избирательный бюллетень через подписные листы", - говорится в статье.

"Единственный другой способ - выдвигаться от партии. Здесь независимые оппозиционеры рассматривают только "Яблоко". Последняя в России реальная оппозиционная партия - это последний шанс для всех, кто остался".

"(...) Лев Шлосберг, один из самых известных кандидатов от "Яблока", не допущен к выборам, потому что в январе он протестовал за освобождение Алексея Навального. А в Санкт-Петербурге член "Яблока" Борис Вишневский борется с двумя внезапно появившимися кандидатами, которых зовут точно так же, как его, и которые похожи на него внешне. Из трех Борисов Вишневских его избирателям придется сначала распознать его в бюллетене как настоящего".

"Команда Кирилла Гончарова развешивает предвыборные плакаты только ночью, потому что в противном случае управдомы сразу же их срывают. По словам Кирилла Гончарова, на встречах с избирателями часто появляются полицейские с овчарками, что отпугивает людей. В июле он и два его сотрудника были арестованы во время предвыборного мероприятия. Его освободили через два часа, а его коллег - только через пять дней. Они якобы собрались на частной территории и игнорировали указания полиции".

"Давление оказывалось и на предыдущих выборах, это не ново. Но теперь власти перешли черту, теперь критиков Кремля даже травят, раньше такого не было. Кирилл Гончаров считает, что после выборов Россию ждут "темные времена", что репрессии ужесточатся, что политзаключенных станет больше. "Если ты в оппозиции, тебя арестуют. Если ты критикуешь Путина, тебя арестуют". Он говорит, что будет оставаться в России до тех пор, пока снова не введут смертную казнь".

"Цель "Яблока" - сделать Россию демократическим государством, - продолжает издание. - Но иногда партия сама встает на своем пути. Как, например, сейчас в споре со сторонниками Алексея Навального. Многие из них хотели баллотироваться от "Яблока". (...) Но на съезде партии в июле "Яблоко" приняло решение против "навальновцев" во многих избирательных округах. Те высказали недовольство, дескать, в руководстве "Яблока" сидят трусы и предатели".

"Теперь некоторые обвиняют "Яблоко" в том, что партия является частью путинской системы, что она вообще не является настоящей оппозицией. Кирилл Гончаров считает, что это несправедливо. "С тех пор как я вступил в "Яблоко", я вижу только давление, давление, давление и на меня, и на моих коллег", - говорит он, добавляя, что многие члены "Яблока" находятся в тюрьме. Партия, по его словам, всегда была против Путина".

"Россия без Путина - вот цель, и поэтому он ходит по городу, выступает на темных детских площадках, в парках и дворах, даже если порой его слушают всего три-четыре человека.(...) Как сложатся для него выборы, зависит и от Навального. Его команда предоставляет рекомендации по выборам в приложении. Программа рассчитывает, какой кандидат в каждом избирательном округе имеет наибольшие шансы против кандидата от "Единой России". (...) Если приложение Навального порекомендует Гончарова как лучшего кандидата в его избирательном округе, это может сыграть решающую роль. Согласно опросам Гончарова, у него сейчас 12%, а у кремлевского пропагандиста Попова - 18%", - пишет Süddeutsche Zeitung.