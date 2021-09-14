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14 сентября 21, 12:05
Байден соберет на очный саммит "четверку" в Вашингтоне
Джо Байден
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Первый подобный саммит проводился в марте этого года в виртуальном формате, нынешняя же встреча станет первой очной.
Президент США Джо Байден 24 сентября, как ожидается, примет в Вашингтоне премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, премьера Индии Нарендру Моди и премьера Японии Есихиде Сугу. Встреча впервые в истории состоится в очном формате. Об этом в понедельник, 13 сентября, говорится в заявлении Белого дома. 

"Лидеры "четверки" сосредоточат внимание на углублении связей стран и продвижении практического сотрудничества в таких сферах, как борьба с COVID-19, противодействие климатическому кризису, партнерство в области новых технологий и киберпространства, продвижение свободы и открытости регионов Индийского и Тихого океанов" - говорится в сообщении.

Четырехсторонний диалог был начат в 2007 году. Этот механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана возник "на фоне китайской агрессии". Он включает Вашингтон, Канберру, Нью-Дели и Токио. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке в виртуальном формате.

Источник: https://korrespondent.net/
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