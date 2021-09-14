Байден соберет на очный саммит "четверку" в Вашингтоне

Президент США Джо Байден 24 сентября, как ожидается, примет в Вашингтоне премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, премьера Индии Нарендру Моди и премьера Японии Есихиде Сугу. Встреча впервые в истории состоится в очном формате. Об этом в понедельник, 13 сентября, говорится в заявлении Белого дома.





"Лидеры "четверки" сосредоточат внимание на углублении связей стран и продвижении практического сотрудничества в таких сферах, как борьба с COVID-19, противодействие климатическому кризису, партнерство в области новых технологий и киберпространства, продвижение свободы и открытости регионов Индийского и Тихого океанов" - говорится в сообщении.





Четырехсторонний диалог был начат в 2007 году. Этот механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана возник "на фоне китайской агрессии". Он включает Вашингтон, Канберру, Нью-Дели и Токио. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке в виртуальном формате.



