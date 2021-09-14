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14 сентября 21, 12:12
Байден выступит на Генеральной Ассамблее ООН
Джо Байден
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На Генассамблее ООН ожидается личное присутствие 83 глав государств. При этом 26 лидеров подали заявки на выступление в записи.
Президент США Джо Байден на следующей неделе впервые выступит на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом в понедельник, 13 сентября, заявила пресс-служба Белого дома.

"Президент поедет во вторник, 21 сентября, в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН", - сказано в сообщении. 

Это будет первая речь Байдена перед ГА ООН с момента его вступления в президентскую должность.

Дополнительные детали на этот счет Белый дом пообещал распространить позднее.

Известно, что 76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 14 сентября. Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет с 21 по 27 сентября. 

Ранее американский лидер заявлял, что намерен вскоре выложить новые меры по оказанию помощи другим государствам в борьбе с пандемией.

Источник: https://korrespondent.net/
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