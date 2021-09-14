Байден выступит на Генеральной Ассамблее ООН

Президент США Джо Байден на следующей неделе впервые выступит на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом в понедельник, 13 сентября, заявила пресс-служба Белого дома.





"Президент поедет во вторник, 21 сентября, в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН", - сказано в сообщении.





Это будет первая речь Байдена перед ГА ООН с момента его вступления в президентскую должность.





Дополнительные детали на этот счет Белый дом пообещал распространить позднее.





Известно, что 76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 14 сентября. Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет с 21 по 27 сентября.





Ранее американский лидер заявлял, что намерен вскоре выложить новые меры по оказанию помощи другим государствам в борьбе с пандемией.



