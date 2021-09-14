В Норвегии на парламентских выборах победила оппозиция

На прошедших в Норвегии парламентских выборах победу одержала Рабочая партия во главе с Йонасом Гара Стере. Об этом стало известно утром во вторник, 14 сентября, по итогам результата подсчета 97% голосов избирателей.





Согласно предварительным результатам, левоцентристская оппозиция во главе с социал-демократом Стере сможет получить большинство в 169-местном однопалатном норвежском парламенте – Стортинге. Как ожидается, пять оппозиционных партий должны занять 104 места в парламенте, из которых 88 будет занимать Рабочая партия.





Действующий премьер-министр Норвегии и глава консервативной партии Хейре Эрна Сульберг признала свой проигрыш на выборах и поздравила Стере с победой.





По словам Эрны Сульберг, Стере получил несомненное большинство, достаточное для формирования правительства, а работа возглавляемого ею консервативного кабинета "на этот раз завершена". Сульберг возглавляла правительство Норвегии на протяжении восьми лет.





61-летний миллионер Стере, таким образом, стал основным претендентом на пост премьер-министра Норвегии, если ему удастся сформировать наиболее вероятную коалицию левоцентристского блока с участием РП, Партии центра и Социалистической левой партии.





Депутатов в норвежский Стортинг избирают раз в четыре года. Председатель парламента считается вторым лицом в государстве, формально возглавляемом королем Норвегии Харальдом V. Досрочный роспуск парламента запрещен.



