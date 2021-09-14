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14 сентября 21, 12:36
Цены на нефть растут из-за нового урагана в США
нефть
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Тропический шторм Николас усилился до урагана первой категории по шкале Саффира – Симпсона и вскоре обрушится на США.
Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут в связи с приближением нового урагана к Мексиканскому заливу, в то время как производители нефти в этом регионе до сих пор не восстановились после урагана Ида. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 14 сентября.

Так, ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,58 (0,79%) – до $74,09 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,59 (0,8%) – до $73,51 за баррель, максимума с 30 июля.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,58 (0,82%) – до $71,03 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,73 (1,1%) – до $70,45 за баррель, самого высокого значения с 3 августа.

Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,06 в пользу Brent.

Накануне стало известно, что тропический шторм Николас вскоре обрушится на американские штаты Луизиана и Техас, хотя США еще не оправились после урагана Ида.

А сегодня Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что шторм Николас усилился до урагана первой категории по шкале Саффира – Симпсона. На данный момент максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 33,3 м/с. Ураган находится на расстоянии около 75 км к юго-западу от портового города Фрипорт и движется на северо-восток со скоростью примерно 17 км/ч.

Президент США Джо Байден уже подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Луизиана из-за приближения Николаса и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.

Источник: https://korrespondent.net/
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