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15 сентября 21, 09:31
Белорусу за пост в соцсети дали 1,5 года колонии
Александр Лукашенко
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Мужчине инкриминированы клевета и публичное оскорбление в адрес Лукашенко. Сообщение в соцсети он разместил в августе прошлого года.
Жителя Беларуси приговорили к одному году и шести месяцам в исправительной колонии за "оскорбление" Александра Лукашенко в Telegram. Обвиняемый "вину признал и раскаялся". Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры Республики.

"Как установлено в ходе судебного следствия, С. 20 августа 2020 года у себя дома в г. Ляховичи с использованием мобильного телефона разместил в мессенджере Telegram информацию в виде ориентировки на разыскиваемое лицо с фотоизображением главы государства. После чего под изображением написал в адрес президента клеветнические измышления и оскорбления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданин С. Уже был ранее судим. Свою вину он признал и раскаялся. Сам он якобы не считал размещенную им информацию достоверной.

Суд приговорил белоруса к одному году и шести месяцам исправительной колонии в условиях общего режима.

Источник: https://korrespondent.net/
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