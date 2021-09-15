Главные темы сессии Генассамблеи ООН

Стартующая во вторник, 14 сентября, в Нью-Йорке 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН обсудит, в частности, проблемы борьбы с пандемией и изменения климата. Также внимание будет уделено "продовольственным системам" и энергетике, сообщает Укринформ.





Нынешняя сессия "будет очень отличаться от полностью виртуальных заседаний 2020 года", говорится в сообщении пресс-службы ООН.





"76 Генассамблея ООН, как и раньше, будет омрачена пандемией COVID-19, но это не помешает лидерам (некоторые из них будут находиться в зале Ассамблеи) решать насущные глобальные проблемы", - говорится в пресс-релизе.





Отмечается, что формат сессии Генассамблеи в этом году отражает текущую ситуацию в мире: постепенное возвращение к очным заседаниям и сохранение работы в режиме онлайн. В 20 числах сентября для участия в дебатах часть глав государств прибудет в штаб-квартиру ООН, однако "большинство останется дома и будет передавать свои послания по видео".





"Одним из самых ценных аспектов ГА ООН для глав государств и других чиновников является возможность провести неформальные встречи один на один с коллегами подальше от посторонних глаз", - говорится в сообщении. Однако пока еще неизвестно, кто из лидеров прибудет лично.





На сессии будет подниматься вопрос борьбы с пандемией, в частности, поддержки "богатыми" странами "более бедных". А также - создание новых продовольственных систем, "под которыми понимается все, что связано с доставкой здоровой и питательной пищи - от урожая до мяса", проблемы климатического кризиса, использование ископаемого топлива и возобновляемых источников энергии.





В рамках этих тем 23 сентября состоится первый саммит ООН по продовольственным системам, инициированный Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В тот же день в Совбезе ожидаются специальные дебаты по вопросам климата и безопасности. 24 сентября запланирован диалог высокого уровня по энергетике.





20 сентября в ООН выступит популярная корейская группа BTS, что может создать большую нагрузку на сеть из-за большого количества посетителей. Поэтому "команда айтишников ООН, несомненно, будет находиться в напряжении", отмечает пресс-служба.



