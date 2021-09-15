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15 сентября 21, 09:35
РФ в Крыму проводит артиллерийские учения с боевой стрельбой
Крым
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В военных учениях на крымском полигоне задействованы более 300 военнослужащих, 50 единиц спецтехники.
В Крыму начались артиллерийские учения с отработкой боевой стрельбы. Они проходят на полигоне Опук, сообщает издание Крым.Реалии.

"Экипажи боевых машин отработают выход в позиционные районы для подготовки и проведения стрельб, смену, инженерное оборудование и маскировку огневых позиций после выполнения боевых стрельб", - отмечается в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Известно, что в учениях принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной и спецтехники, включая реактивные системы залпового огня Град-М, гаубицы Мста-Б и Д-30.

Источник: https://korrespondent.net/
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