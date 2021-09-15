Нидерланды отменяют правило социального дистанцирования

Спустя почти 18 месяцев Нидерланды делают большой шаг к возвращению к нормальной жизни в условиях пандемии коронавируса. Как заявил во вторник, 14 сентября, премьер-министр страны Марк Рютте, с 25 сентября в королевстве отменят обязательное правило соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, что позволит посещать концерты, театры, рестораны и кафе большему числу людей. В частности, впервые с весны 2020 года матчи высшего футбольного дивизиона страны пройдут при полных стадионах.





В то же время посетители заведений общественного питания, культурных и спортивных мероприятий должны предъявлять так называемые "ковид-паспорта" с отметкой о прививке, либо справку о том, что они переболели коронавирусом, либо негативный тест на SARS-CoV-2.

При этом глава правительства призвал сограждан к осторожности. "Это не тот день, когда все снова будет так, как до пандемии коронавируса, потому что еще слишком много новых случаев инфицирования, и слишком много людей все еще находятся в больницах", - указал Рютте. По его словам, сохраняется высокая неопределенность развития инфекции осенью.





С введением "ковид-паспортов" власти страны намерены стимулировать процесс вакцинации. На сегодняшний день вакцинированы около около 63 процентов голландцев. Показатель инфицирования сейчас составляет около 100 новых случаев на 100 тысяч жителей за семь дней, на минувшей неделе он незначительно уменьшился. По оценкам медицинских властей, крупными очагами инфекции в настоящее время являются школы. Положение в больницах немного улучшилось, но остается напряженным.



