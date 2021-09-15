Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.51
USD
26.64
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
15 сентября 21, 10:10
В ООН озвучили сроки всеобщей вакцинации
вакцинация
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
До 2023 года каждый человек на Земле должен иммунизироваться от коронавируса, убежден новый председатель ГА ООН.
Мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы вакцинировать от коронавируса каждого жителя планеты к концу 2022 года. С таким заявлением выступил новый председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид во время брифинга на полях 76-й сессии Генассамблеи во вторник, 14 сентября.

"Я собираюсь сделать все, что в силах председателя ГА ООН, чтобы удостовериться, что мы можем добиться поставленной цели - провести вакцинацию всех людей до единого к концу 2022 года", - уточнил Шахид.

При этом он рассказал о планах организовать в начале следующего года встречу высокого уровня по вопросу вакцинного неравенства, на которую намерен пригласить ведущих экспертов и мировых лидеров.

"Мы не сможем быть в безопасности, пока все не защитимся", - подчеркнул Шахид.

Напомним, во время выступления на открытии 76-й сессии Генассамблеи генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны мира прекратить войны и объединиться против общего врага - пандемии коронавируса.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Северной Корее дают 15 лет за музыку
Глава ВОЗ озвучил цели по COVID-вакцинации
Пятый этап вакцинации: как и где привиться
Новый рекорд: от COVID привили 140 тысяч украинцев
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украина может получить от США Железный купол
noimageКНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря
noimageВ Турции рекордный прирост коронавируса с мая
noimageЛидер Китая отклонил предложение Байдена о встрече
noimageНидерланды отменяют правило социального дистанцирования
Лента новостей