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15 сентября 21, 10:11
Лидер Китая отклонил предложение Байдена о встрече
Си Цзиньпин,Джо Байден
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Вместо этого, утверждают источники, глава КНР предложил Байдену придерживаться менее агрессивной риторики в отношении Китая.
Китайский лидер Си Цзиньпин отказал президенту США Джо Байдену в личной встрече. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, телефонный разговор политиков 9 сентября продолжался полтора часа. В ходе беседы глава Белого дома предложил Цзиньпину провести двусторонний саммит с целью вывода из тупика отношений между Вашингтоном и Пекином.

В ответ на это, утверждают источники, глава КНР предложил Байдену придерживаться менее агрессивной риторики в отношении Китая.

По мнению журналистов, нежелание Цзиньпина встречаться с Байденом продиктовано рисками, связанными с коронавирусом. В издании напомнили, что с начала пандемии (с января 2020 года) китайский лидер не покидал страну.

Источник: https://korrespondent.net/
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