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15 сентября 21, 11:31
В Турции рекордный прирост коронавируса с мая
Турция
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После того, как в стране были отменены многие меры по борьбе с COVID-19, также ухудшились показатели смертности.
Власти Турции за сутки 13 сентября зафиксировали 27 802 новых случая коронавируса COVID-19, что является самым высоким показателем с 4 мая. Об этом информировало издание The Guardian.

По его данным, в этот же день было зарегистрировано близкое к рекордному количество смертей от коронавируса - 276.
Как отмечает издание, с середины июля в Турции резко возросло число летальных случаев COVID - вскоре после того, как были отменены многие меры по борьбе с инфекцией.

По последним данным, в стране с населением 85,4 миллиона человек с начала пандемии коронавируса подтверждено 6,7 миллиона случаев заражения. Из них 6,2 миллиона закончились выздоровлением и более 60 тысяч - смертью.

Страна находится на седьмом месте в мире по заболеваемости COVID. При этом власти заявляют, что почти половина населения Турции полностью вакцинирована от инфекции.

Напомним, Турция разрешила детям до 12 лет въезд без ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста на антиген. 

Источник: https://korrespondent.net/
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