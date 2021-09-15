В Турции рекордный прирост коронавируса с мая

Власти Турции за сутки 13 сентября зафиксировали 27 802 новых случая коронавируса COVID-19, что является самым высоким показателем с 4 мая. Об этом информировало издание The Guardian.





По его данным, в этот же день было зарегистрировано близкое к рекордному количество смертей от коронавируса - 276.

Как отмечает издание, с середины июля в Турции резко возросло число летальных случаев COVID - вскоре после того, как были отменены многие меры по борьбе с инфекцией.





По последним данным, в стране с населением 85,4 миллиона человек с начала пандемии коронавируса подтверждено 6,7 миллиона случаев заражения. Из них 6,2 миллиона закончились выздоровлением и более 60 тысяч - смертью.





Страна находится на седьмом месте в мире по заболеваемости COVID. При этом власти заявляют, что почти половина населения Турции полностью вакцинирована от инфекции.





Напомним, Турция разрешила детям до 12 лет въезд без ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста на антиген.



