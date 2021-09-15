КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея с разницей в несколько минут осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на береговую охрану Японии в среду, 15 сентября.





Указано, что ракеты, судя по всему, упали за пределами японских территориальных вод и исключительной экономической зоны.





Японское министерство обороны в свою очередь подтвердило факт ракетного пуска, указав, что занимается сбором и анализом информации. Оно назвало действия Пхеньяна "серьезной проблемой для всего международного сообщества, включая Японию".





Также о запуске как минимум одного неопознанного снаряда в сторону Японского моря сообщило агентство Ренхап со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS). Более подробной информации не приводится.





Напомним, в понедельник КНДР объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности, которые прошли 11 и 12 сентября. По данным Пхеньяна, были поражены цели на расстоянии 1,5 тыс. километров. Там подчеркнули, что это "ключевая работа", которая проводилась при "особом внимании" ЦК Трудовой партии.



