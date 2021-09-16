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16 сентября 21, 09:15
Французские войска убили лидера Исламского государства
Макрон
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об уничтожении лидера Исламского государства в Большой Сахаре Аднана Абу Валида аль-Сахрави

Французские военные убили лидера исламистской организации Исламское государство в Большой Сахаре Аднана Абу Валида аль-Сахрави. Об этом в Twitter сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Ардан Абу Валид аль-Сахрави, лидер террористической группировки Исламское государство в Большой Сахаре, был нейтрализован французскими войсками. Это еще один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группами в Сахеле", – заявил Макрон.

Макрон не уточнил, где именно была проведена операция. Регион Сахель включает десять стран на границе между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге.

Сахрави был лидером ИГ в Сахеле в Западной Африке, его группа несет ответственность за атаку на американских солдат в 2017 году, а в 2020 году он лично приказал убить шестерых французских благотворителей и их шофера, сообщает Reuters со ссылкой на слова Макрона.

4 июля 2018 года Худайфах аль-Бадри, сын лидера террористической группировки Исламское государство Абу Бакра аль-Багдади был убит в Сирии. 

В октябре 2019 года стало известно о гибели лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади во время рейда спеназа США в Сирии. 
liga.net
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