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16 сентября 21, 09:18
США, Британия и Австралия создают военное партнерство
Байден
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США, Британия и Австралия объявили о создании военного партнерства, которое подразумевает постройку австралийских атомных подводных лодок

США, Великобритания и Австралия создают трехстороннее партнерство для противодействия Китаю. Об этом сообщает The Guardian.

Об инициативе, названной Aukus, объявил президент США Джо Баденен и премьеры Великобритании и Австралии Борис Джонсон и Скотт Моррисон.

Журналисты отмечают, что ни один из лидеров не упомянул Китай, но нет сомнений, что инициатива является ответом на экспансионистские действия Китая в Южно-Китайском море и угрозы в адрес Тайваня.

Байден подчеркнул, что будущее каждой из трех стран зависит от "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Джонсон отметил, что три страны являются естественными союзниками, и альянс создаст "новое оборонное партнерство и будет способствовать созданию новых рабочих мест и процветанию".

По словам Моррисона, в ближайшие полтора года в рамках инициативы будет разработан план по созданию подводных лодок с атомным реактором для Австралии. Он подчеркнул, что это не означает намерение Австралии создать ядерное оружие. Австралия должна стать седьмой страной в мире, обладающей подобной технологией.

Помимо сотрудничества в сфере военно-морских технологий, партнерство предполагает более тесное согласование региональной политики и большую интеграцию вооруженных сил и оборонной промышленности США, Великобритании и Австралии.

24 июня 2021 года власти Тайваня заявили, что острову надо готовиться к войне с Китаем. 

В августе Индия отправила боевые корабли в Южно-Китайское море для сдерживания Китая. 
liga.net
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