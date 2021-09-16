ООН призывает к мораторию на некоторые виды ИИ

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала ввести мораторий на использование систем искусственного интеллекта, нарушающих права человека. Об этом в среду, 15 сентября,она заявила в ходе 48-й сессии по правам человека, которая проходит в Женеве, сообщает Agence France-Presse.





"Использование технологий на базе искусственного интеллекта может иметь негативные и даже катастрофические последствия в том случае, если они используются без должного понимания того, как они влияют на права человека", - заявила Бачелет.





Среди технологий, на которые предлагается ввести запрет - система распознавания лиц и смежные с ней технологии.

По мнению Бачелет, сперва необходимо оценить риски, которые несет использование этих новшеств. Например, "не ущемляют ли они права на неприкосновенность частной жизни или свободу передвижения".



