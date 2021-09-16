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16 сентября 21, 10:31
ООН призывает к мораторию на некоторые виды ИИ
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Необходимо наложить мораторий на использование ряда систем, которые применяют алгоритмы искусственного интеллекта, считает верховный комиссар ООН по правам человека.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала ввести мораторий на использование систем искусственного интеллекта, нарушающих права человека. Об этом в среду, 15 сентября,она заявила в ходе 48-й сессии по правам человека, которая проходит в Женеве, сообщает Agence France-Presse.

"Использование технологий на базе искусственного интеллекта может иметь негативные и даже катастрофические последствия в том случае, если они используются без должного понимания того, как они влияют на права человека", - заявила Бачелет. 

Среди технологий, на которые предлагается ввести запрет - система распознавания лиц и смежные с ней технологии. 
 
По мнению Бачелет, сперва необходимо оценить риски, которые несет использование этих новшеств. Например, "не ущемляют ли они права на неприкосновенность частной жизни или свободу передвижения".

Источник: https://korrespondent.net/
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