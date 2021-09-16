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16 сентября 21, 10:36
SpaceX отправила в космос первых туристов
SpaceX
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Согласно задумке, четыре члена миссии олицетворяют четыре ценности: лидерство, надежду, щедрость и процветание.
В ночь на 16 сентября в 3.02 по киевскому времени состоялся запуск на околоземную орбиту первого гражданского экипажа, который осуществила компания Илона Маска SpaceX. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в SpaceX. 

Как уточнили, в компании, ракета Falcon 9 и корабль Crew Dragon были установлены на площадке 39A во Флориде. Пятичасовое окно запуска для миссии было открыто в 20.02 EDT 15 сентября (в 3.02 16 сентября по Киеву). 

В рамках миссии Inspiration4 в космос полетят четыре человека: бизнесмен Джаред Айзекман, сотрудница детской больницы Хейли Арсено, опытный летчик-испытатель Крис Семброски и педагог Сиан Проктор. Они не проходили длительной подготовки как настоящие космонавты - компания SpaceX провела только медицинский осмотр и инструктаж. Члены экипажа проведут в космосе примерно три дня.

Сначала запуск корабля Crew Dragon с гражданскими пассажирами планировалось провести 15 сентября, но начало миссии было перенесено на сутки из-за неподходящих условий. 

За прямой трансляцией запуска можно наблюдать на Youtube-канале SpaceX.


Источник: https://korrespondent.net/
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