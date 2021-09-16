SpaceX отправила в космос первых туристов

В ночь на 16 сентября в 3.02 по киевскому времени состоялся запуск на околоземную орбиту первого гражданского экипажа, который осуществила компания Илона Маска SpaceX. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в SpaceX.





Как уточнили, в компании, ракета Falcon 9 и корабль Crew Dragon были установлены на площадке 39A во Флориде. Пятичасовое окно запуска для миссии было открыто в 20.02 EDT 15 сентября (в 3.02 16 сентября по Киеву).





В рамках миссии Inspiration4 в космос полетят четыре человека: бизнесмен Джаред Айзекман, сотрудница детской больницы Хейли Арсено, опытный летчик-испытатель Крис Семброски и педагог Сиан Проктор. Они не проходили длительной подготовки как настоящие космонавты - компания SpaceX провела только медицинский осмотр и инструктаж. Члены экипажа проведут в космосе примерно три дня.





Сначала запуск корабля Crew Dragon с гражданскими пассажирами планировалось провести 15 сентября, но начало миссии было перенесено на сутки из-за неподходящих условий.





За прямой трансляцией запуска можно наблюдать на Youtube-канале SpaceX.





