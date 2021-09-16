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16 сентября 21, 10:48
В Китае произошло сильное землетрясение, есть жертвы
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Подземные толчки были зафиксированы в уезде Лусянь города Лучжоу, население которого превышает 4,3 млн человек.
На юго-западе Китая в провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6,0. Погибли не менее трех человек и 60 пострадали. Об этом сообщает информационный портал Sina в четверг, 16 сентября.

По меньшей мере трое пострадавших получили тяжелые травмы. Почти 7 тысяч человек были эвакуированы.

По данным Китайского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в четверг утром в 04:33 по местному времени (23:33 среды по Киеву) в уезде Лусянь города Лучжоу, население которого превышает 4,3 млн человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. В 04:55 (23:55 по Киеву) там были зафиксированы толчки магнитудой 2,8.









Источник: https://korrespondent.net/
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