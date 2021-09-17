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16 сентября 21, 23:50
Меркель о ситуации на Донбассе: Прогресс ничтожен
Меркель
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Ситуация на Донбассе является достаточно сложной, по мнению немецкого канцлера. А прогресс в урегулировании незначителен.
Ситуация на Донбассе является достаточно сложной, по мнению немецкого канцлера. А прогресс в урегулировании незначителен.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала "ничтожным" прогресс в реализации договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе, пишет ТАСС.

"Ситуация там сложная, а прогресс ничтожен", - сказала политик в четверг, 16 сентября, в Париже журналистам перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Она добавила, что намерена с Макроном обсудить работу в "нормандском формате".

Ранее полномочный представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов обвинил Украину в срыве работы комиссии. Он также утверждает, что Украина скрывает от Донецка и Луганска "свою позицию по политическому урегулированию".
Korrespondent
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