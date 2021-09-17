Меркель о ситуации на Донбассе: Прогресс ничтожен

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала "ничтожным" прогресс в реализации договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе, пишет ТАСС.

"Ситуация там сложная, а прогресс ничтожен", - сказала политик в четверг, 16 сентября, в Париже журналистам перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Она добавила, что намерена с Макроном обсудить работу в "нормандском формате".

Ранее полномочный представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов обвинил Украину в срыве работы комиссии. Он также утверждает, что Украина скрывает от Донецка и Луганска "свою позицию по политическому урегулированию".