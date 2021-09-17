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16 сентября 21, 23:56
Самые спокойные города мира
Рейкьявик
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Исследование показало, в каких городах мира люди испытывают наибольший и наименьший стресс.

Компания Vaay.com проанализировала показатели стресса ста городов мира. В результате был составлен рейтинг самых спокойных и самых стрессовых городов. В качестве основы для оценки были использованы структурные факторы городской среды, которые могут способствовать повышению общего уровня стресса жителей.

Как считали

Исследование началось с изучения того, какие макрофакторы (безопасность, равенство полов и меньшинств, социальная и политическая стабильность, загрязнение окружающей среды, здоровье, доход и т.д.) способствуют возникновению стресса в первую очередь. Затем эти факторы были сгруппированы в четыре категории, а показатели стресса были изучены в отношении 500 городов со всего мира. Города, по которым не было достоверных данных, были исключены из списка - в итоге осталось 100 городов.

По мнению авторов исследования, конечный результат показывает, какие города являются наиболее стрессовыми с точки зрения социальных, экологических и экономических условий. Оно также показывает, каким городам удается поддерживать низкий уровень стресса.

Самые стрессовые

Самым стрессовым городом мира стал индийский Мумбаи. Второй с конца портовый город на Юго-Западе Нигерии – Лагос. Также в последней десятке Манила, Нью-Дели, Багдад, Кабул, Джакарта и Москва с Киевом. Москва – на 94 месте, Киев – на 91.

Самые спокойные

Выдающийся результат при этом показал Рейкьявик. По таким факторам, как гендерное равенство, загрязнение воздуха и шумовое загрязнение столица Исландии набрала и вовсе 100 баллов из 100 возможных. Последнее объясняется в основном сравнительно меньшей плотностью населения. Но город также имеет очень хорошие показатели по безопасности, политической и социальной стабильности, а также доступности здравоохранения.

На втором и третьем месте в рейтинге самых спокойных городов мира находятся Берн (Швейцария) и Хельсинки (Финляндия).Самые высокие оценки обе столицы получили в таких категориях, как безопасность, социальная и политическая стабильность, уровень загрязнения воздуха и светового загрязнения, а также доступа к медицинскому обслуживанию.

В десятку самых спокойных городов мира вошли также Веллингтон (Новая Зеландия), Мельбурн (Австралия), Осло (Норвегия), Копенгаген (Дания), Инсбрук (Австрия), Ганновер (Германия) и Грац (Австрия).
Korrespondent
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