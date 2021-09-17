Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.42
USD
26.67
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
17 сентября 21, 09:05
Одобрение Байдена упало до рекордно низкого уровня – Reuters
Байден
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Только 44% американцев одобряют действия президента США Джо Байдена, меньше половины удовлетворены его мерами против эпидемии коронавируса

Только 44% американцев одобряют действия президента США Джо Байдена, это самый низкий уровень поддержки за время его президентства, сообщает Reuters.

По данным опроса Reuters/Ipsos, проведенного 15-16 сентября 2021 года, только 44% взрослых американцев одобрили действия Байдена как президента, 50% не одобрили.

Популярность Байдена падает с августа, когда после вывода американских войск пало правительство Афганистана, а в США начался рост смертности от коронавируса.

Реакцию Байдена на пандемию одобряют 48%, не одобряют 46%. Этот показатель впервые упал ниже 50%. При этом большинство американцев поддерживают жесткие требования администрации Байдена по ношению масок и вакцинации, хотя республиканцы критикуют их как чрезмерные.

Журналисты отмечают, что в аналогичный период президентства действия Дональда Трампа одобряли 38% американцев, не одобряли 57%.

Опрос проводился онлайн по всей территории США, участвовали 1005 человек, включая 442 демократа и 360 республиканцев, погрешность не более 4%.

15 августа 2021-го талибы без боя взяли столицу Афганистана и провозгласили конец войны. 

Вашингтон признал: "значительная" часть их военной техники попала к талибам.

Президент страны сбежал за рубеж, часть войск также. 

Тысячи афганцев пытаются скрыться от мести талибов. 
liga.net
Ещё по теме:
Вновь всплывает гипотеза утечки Covid-19 в лаборатории
Трамп призвал Байдена извиниться за Афганистан
Кабмин снизил цены на электроэнергию для населения
США готовят ответные удар по террористам в Кабуле. Видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В России проходят выборы в Госдуму
noimageВ Минске судят украинца за участие в акциях протеста
noimageРоссия провела испытание ракеты системы ПРО
noimageАрмения подала на Азербайджан иск в суд ООН
noimageСША призывают Украину завершить судебную реформу
Лента новостей