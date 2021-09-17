Завещание покойного принца Филиппа засекретили на 90 лет

В Лондоне суд отложил публикацию завещания принца Филиппа на 90 лет – для защиты достоинства и репутации его вдовы, королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом идет речь в решении председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона Эндрю Мафарлейна, которое цитирует ВВС.

Судья разрешил не вскрывать завещание члена королевской семьи в соответствии с традициями, согласно которым королевская воля может оставаться запечатанной в течение многих десятков лет.

- Необходимо увеличить степень защиты действительно личных аспектов жизни людей из этой небольшой группы, чтобы сохранить достоинство монарха и близких членов ее семьи, - заявил он.

Все это врем запечатанное завещание будет лежать в сейфе председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона. Там же находятся еще 30 закрытых конвертов с последней волей умерших в разные годы членов королевской фамилии.

Самое раннее завещание датируется 1910 годом, оно принадлежит Францу Текскому (1870-1910), брату королевы Марии Текской, супруги короля Великобритании Георга V (1865-1936). Последние завещания, оказавшиеся в этом сейфе, принадлежат младшей сестре Ее Величества принцессе Маргарет и матери королевы Елизавете Боуз-Лайон. Они умерли с разницей менее двух месяцев в 2002 году. Исключением из этого списка стала Диана, принцесса Уэльская. Ее завещание было опубликовано. Согласно ему, имущество она оставила в доверительном управлении, чтобы оно досталось ее сыновьям по достижении 25 лет.

Через 90 лет завещание принца Филипа может быть вскрыто и изучено личным юристом монарха, хранителем Королевских архивов, генеральным прокурором Англии и Уэльса, а также любым представителем умершего. Они имеют право решать, может ли завещание быть обнародовано.

Муж королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался в возрасте 99 лет 9 апреля. Королева и герцог прожили вместе 73 года - это самый продолжительный брак в истории английской короны.

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