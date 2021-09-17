Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.42
USD
26.67
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
17 сентября 21, 12:32
В Минске судят украинца за участие в акциях протеста
Михаил Ференец
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Михаил Ференец, уроженец Донецка, живет в Беларуси с 2012 года. Ему предъявлены обвинения по трем уголовным статьям.
Белорусский Следком завершил расследование в отношении 32-летнего гражданина Украины, который, по словам правоохранителей, принимал участие в акциях протеста 30 августа и 13 сентября прошлого года в Минске. Дело передано в суд. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Как утверждают следователи, подозреваемый якобы создал Telegram-канал, где вместе с другими людьми планировал разрисовывать здания в ходе протестов. Во время обысков у него нашли аэрозольную краску в баллончиках, кисти, перчатки, растворитель, трафареты.

Украинца обвиняют в том, что он "лично нанес не менее 27 надписей и изображений протестного характера" на фасады зданий в белорусской столице.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по трем статьям: организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, а также соучастие в преступлении.

Гражданину Украины грозит до четырех лет лишения свободы.

Правозащитный центр Весна сообщает, что речь идет об уроженце Донецка Михаиле Ференце. Он с 2012 года проживает в Беларуси. Парня задержали 16 сентября прошлого года. Сначала его намеревались выслать из республики, но потом это решение приостановили.

Спустя семь месяцев, 20 апреля, в Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о задержании Ференца и опубликовали "покаянное видео".

По словам правозащитников, суд над мужчиной начался 10 сентября, тогда как в СК заявили, что дело только передано в суд. Следующее заседание запланировано на 17 сентября.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Токио-2020 мало что мог предложить, кроме медалей
Лукашенко рассказал, как отдал "вагнеровцев" России
В ОП отреагировали на слова Лукашенко об Украине
"Включили радио и били". Беларуский активист о пытках в СИЗО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В России проходят выборы в Госдуму
noimageРоссия провела испытание ракеты системы ПРО
noimageАрмения подала на Азербайджан иск в суд ООН
noimageСША призывают Украину завершить судебную реформу
noimageЗавещание покойного принца Филиппа засекретили на 90 лет
Лента новостей