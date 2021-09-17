В Минске судят украинца за участие в акциях протеста

Белорусский Следком завершил расследование в отношении 32-летнего гражданина Украины, который, по словам правоохранителей, принимал участие в акциях протеста 30 августа и 13 сентября прошлого года в Минске. Дело передано в суд. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.





Как утверждают следователи, подозреваемый якобы создал Telegram-канал, где вместе с другими людьми планировал разрисовывать здания в ходе протестов. Во время обысков у него нашли аэрозольную краску в баллончиках, кисти, перчатки, растворитель, трафареты.





Украинца обвиняют в том, что он "лично нанес не менее 27 надписей и изображений протестного характера" на фасады зданий в белорусской столице.





В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по трем статьям: организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, а также соучастие в преступлении.





Гражданину Украины грозит до четырех лет лишения свободы.





Правозащитный центр Весна сообщает, что речь идет об уроженце Донецка Михаиле Ференце. Он с 2012 года проживает в Беларуси. Парня задержали 16 сентября прошлого года. Сначала его намеревались выслать из республики, но потом это решение приостановили.





Спустя семь месяцев, 20 апреля, в Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о задержании Ференца и опубликовали "покаянное видео".





По словам правозащитников, суд над мужчиной начался 10 сентября, тогда как в СК заявили, что дело только передано в суд. Следующее заседание запланировано на 17 сентября.



