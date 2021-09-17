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17 сентября 21, 12:15
США призывают Украину завершить судебную реформу
Нед Прайс
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В Госдепе отреагировали на блокировку Советом судей Украины основной части судебной реформы - запуска Этического совета.
Действия Совета судей Украины угрожают срывом судебной реформы, однако у него еще есть время выполнить свое обязательство по исполнению закона. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, обнародованном на сайте ведомства в четверг, 16 сентября.

Так, Прайс напомнил, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства закона и привлечения иностранных инвестиций в Украину. Поэтому, в соответствии с принятым законом, международные партнеры назначили высококвалифицированных экспертов для поддержки восстановления главного судебного органа Украины - Высшего совета правосудия.

"13 сентября Совет судей Украины отказался назначить украинских судей для участия в процессе, что грозит сорвать обещание настоящей судебной реформы в Украине. Все еще есть время, чтобы спасти эти усилия. Совет судей может выполнить свое обязательство по исполнению закона и выдвинуть назначенцев", - отметил пресс-секретарь.

При этом он подчеркнул, что Штаты по-прежнему готовы оказать помощь в реализации судебной реформы, "чтобы народ Украины мог доверять своим судам и судьям и чтобы Украина могла продолжать свой путь к евроатлантической интеграции".

"Судебная реформа принесет больше рабочих мест и экономических возможностей, а также обеспечит равенство и справедливость. Украинский народ заслуживает этого", - резюмировал Прайс.

Источник: https://korrespondent.net/
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