Армения подала на Азербайджан иск в суд ООН

Армения подала иск на Азербайджан в Международный суд ООН, обвинив Баку в расовой дискриминации армян. Об этом накануне вечером сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-релиз суда.





По мнению армянской стороны, Азербайджан нарушил Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятую Генассамблеей ООН в 1965 году. Отмечается, что "десятилетиями Азербайджан подвергал армян расовой дискриминации", и что "в результате проводимой государством политики ненависти армяне подвергались систематически дискриминации, массовым убийствам, пыткам и другим видам насилия".





Армянская сторона также утверждает, что в сентябре 2020 года Азербайджан вновь нарушил конвенцию во время вооруженного конфликта между странами.





"Даже после окончания боевых действий, после прекращения огня, которое вступило в силу 10 ноября 2020 года, Азербайджан продолжает участвовать в убийствах, пытках и других издевательствах над армянскими военнопленными", – отмечается в иске.





"Армения просит суд привлечь к ответственности Азербайджан за нарушения конвенции, чтобы предотвратить будущий вред и возместить ущерб, который уже был причинен", – говорится в нем.





В иске подчеркивается, что дискриминации со стороны Азербайджана подвергались лица армянского этнического или национального происхождения вне зависимости от их фактического гражданства.



