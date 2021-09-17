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17 сентября 21, 12:24
Россия провела испытание ракеты системы ПРО
противоракета
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Серия испытаний позволила подтвердить характеристики противоракеты, отметили в Минобороны РФ.
Воздушно-космические силы России выполнили пуск противоракеты на полигоне в Казахстане. Об этом сообщает Минобороны РФ в пятницу, 17 сентября.

"На полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)", – говорится в сообщении.

Как уточнил командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, серия испытаний позволила подтвердить характеристики противоракеты.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью", – подчеркнул он.

Известно, что предыдущие испытания новой противоракеты проводились в апреле нынешнего года. На протяжении последних нескольких лет Минобороны РФ сообщало об успешных испытаниях новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган. Летно-конструкторские испытания считаются завершенными после 10 успешных пусков. Затем ракета может быть принята на вооружение.

Источник: https://korrespondent.net/
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