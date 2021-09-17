В России проходят выборы в Госдуму

В России в пятницу, 17 сентября, стартовало трехдневное голосование на выборах в Государственную думу.





Голосование началось в Камчатском крае и Чукотском автономном округе в 8:00 17 сентября по местному времени (23:00 16 сентября по Киеву).





При этом основным днем голосования должно быть 19 сентября.





Для участия в выборах в Госдуму РФ зарегистрированы 14 партий с 3812 кандидатами и 2020 кандидатов по одномандатным округам.





Всего выберут 450 депутатов - половину от партий, другую половину по одномандатным округам.





Кроме того, в ряде регионов выберут высших должностных лиц субъектов страны - в Мордовии, Тыве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях).





В 39 субъектах, состоится голосование за депутатов законодательных собраний. В Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии глав субъектов выберут депутаты собраний по представлению президента.





Тем временем, Google и Apple удалили приложение "Навальный" из Google Play и App Store.





"Сегодня в 8 утра по российскому времени и Google и Apple удалили из своих магазинов приложений наше приложение "Навальный". То есть прогнулись под шантаж Кремля", - сообщили в команде Навального.





В приложении была доступна программа "Умное голосование".



