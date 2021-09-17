Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.42
USD
26.67
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
17 сентября 21, 12:39
В России проходят выборы в Госдуму
выборы
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Выборы в Госдуму России продлятся три дня - с 17 по 19 сентября. На Камчатке и Чукотке выборы начались еще вчера.
В России в пятницу, 17 сентября, стартовало трехдневное голосование на выборах в Государственную думу.

Голосование началось в Камчатском крае и Чукотском автономном округе в 8:00 17 сентября по местному времени (23:00 16 сентября по Киеву). 

При этом основным днем голосования должно быть 19 сентября.

Для участия в выборах в Госдуму РФ зарегистрированы 14 партий с 3812 кандидатами и 2020 кандидатов по одномандатным округам.

Всего выберут 450 депутатов - половину от партий, другую половину по одномандатным округам.

Кроме того, в ряде регионов выберут высших должностных лиц субъектов страны - в Мордовии, Тыве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях).

В 39 субъектах, состоится голосование за депутатов законодательных собраний. В Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии глав субъектов выберут депутаты собраний по представлению президента.

Тем временем, Google и Apple удалили приложение "Навальный" из Google Play и App Store.

"Сегодня в 8 утра по российскому времени и Google и Apple удалили из своих магазинов приложений наше приложение "Навальный". То есть прогнулись под шантаж Кремля", - сообщили в команде Навального.

В приложении была доступна программа "Умное голосование".

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Sea Breeze-2021: Пентагон ответил РФ на претензии
Данилов сообщил, сколько паспортов РФ раздали в ОРДЛО
Байден прокомментировал разговор с Путиным
Партия Санду лидирует на выборах в Молдове
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Минске судят украинца за участие в акциях протеста
noimageРоссия провела испытание ракеты системы ПРО
noimageАрмения подала на Азербайджан иск в суд ООН
noimageСША призывают Украину завершить судебную реформу
noimageЗавещание покойного принца Филиппа засекретили на 90 лет
Лента новостей