Хохштейн: Давайте смотреть не узко на СП-2

Старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн считает, что Украине не стоит зацикливаться на Северном потоке-2, российском газе и его транзите. В интервью НВ он заявил, что Киеву лучше сейчас сконцентрироваться на интеграции в европейскую энергосистему.





Он призывает Украину не смотреть на СП-2 исключительно как на проблему.





"Давайте смотреть не узко на Северный поток-2. Давайте смотреть на наше будущее, в котором мы не должны проснуться и понять, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться", - говорит Хохштейн.





По его словам, именно сейчас должен начаться большой энергетический переход и Украина должна быть его частью.









Представитель Госдепа отметил, что интеграция Украины в единое энергетическое пространство Европы позволит сделать возобновляемую и ядерную энергию более дешевыми.





"Я уже говорил, что хочу видеть Украину не страной, которая транспортирует молекулы, а страной, поставляющей электроны", - сказал он.





Хохштейн более подробно объяснил свои ожидания: "Речь идет о трансформации существующей корзины энергоресурсов, уходе от угля и расширении источников возобновляемой и ядерной энергии. Нужно эффективно использовать залежи украинских энергетических месторождений, а не только говорить о Северном потоке-2 и газе из России. Почему не убрать это оружие? Почему не сказать, что российский газ не так уж и важен?"









Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Хохштейна старшим советником Госдепа по вопросам энергобезопасности и по вопросу Северного потока-2

10 августа. Он должен следить за выполнением сделки, заключенной с Германией по газопроводу.



