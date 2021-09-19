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18 сентября 21, 11:30
Генассамблея ООН включила в повестку украинский вопрос
Генассамблея ООН
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Перед началом заседания Россия трижды подряд обжаловала этот пункт, однако решение все равно было принято большинством голосов.
Генассамблея ООН включила в повестку украинский вопрос о временно оккупированных Россией территориях Украины. Об этом сообщает МИД Украины в пятницу, 17 сентября.

В украинском МИД приветствовали решение 76-й Генассамблеи ООН включить в повестку пункт о временно оккупированных территориях Украины.

"С нетерпением ждем предметного обсуждения способов привлечения России к ответственности за нарушения территориальной целостности Украины и Устава ООН", - сказано в сообщении.

При этом Россия трижды подряд обжаловала этот пункт перед началом заседания. Однако включение украинского вопроса в повестку 76-й Генассамблеи ООН поддержали большинством голосов: за - 65, против - 11.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский вновь летит в США. Глава государства выступит с речью на сессии Генассамблеи ООН, а также проведет ряд встреч.

Источник: https://korrespondent.net/
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