Генассамблея ООН включила в повестку украинский вопрос о временно оккупированных Россией территориях Украины. Об этом сообщает МИД Украины в пятницу, 17 сентября.





В украинском МИД приветствовали решение 76-й Генассамблеи ООН включить в повестку пункт о временно оккупированных территориях Украины.





"С нетерпением ждем предметного обсуждения способов привлечения России к ответственности за нарушения территориальной целостности Украины и Устава ООН", - сказано в сообщении.





При этом Россия трижды подряд обжаловала этот пункт перед началом заседания. Однако включение украинского вопроса в повестку 76-й Генассамблеи ООН поддержали большинством голосов: за - 65, против - 11.





Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский вновь летит в США. Глава государства выступит с речью на сессии Генассамблеи ООН, а также проведет ряд встреч.



