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18 сентября 21, 12:00
ООН решила продлить свою миссию в Афганистане
ООН
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Миссия, которая существует уже более 19 лет, была продлена еще на шесть месяцев из-за захвата власти талибами.
Политическая миссия ООН в Афганистане будет продлена еще на полгода. Соответствующее решение в пятницу, 17 сентября, было единогласно принято Советом Безопасности ООН, сообщает пресс-служба организации.

Такое решение было принято из-за захвата власти в стране представителями "Талибана".

Миссия ООН по содействию Афганистану была создана 28 марта 2002 года по просьбе правления Афганистана. Ее главной целью является создание устойчивого мира, развития, а также координация действий и сотрудничество с правительством страны.

Сегодня, 15 членов Совета Безопасности ООН проголосовали за продление миссии на шесть месяцев.

Источник: https://korrespondent.net/
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