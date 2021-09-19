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18 сентября 21, 12:07
Лукашенко намекнул на территориальные претензии
Александр Лукашенко
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Александр Лукашенко напомнил, что и Белосток, и Вильнюс когда-то были белорусскими городами.
Формальный глава Беларуси Александр Лукашенко намекнул на территориальные претензии к Польше и Литве. Об этом он заявил в пятницу, 17 сентября.

"Наши соседи нам даны от Бога, как и любому другому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли, нам своего хватает. Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белостокщина - это белорусские земли. Вильна (Вильнюс - ред.) - это тоже белорусский город и земли вокруг", - сказал Лукашенко.

Лукашенко утверждает, что конфессиональное равновесие и национальное единство является основой белорусского общества.

"Все мы живущие на этой земле люди - белорусский народ. У нас одно государство, один закон, общая историческая память", - добавил Лукашенко.

Источник: https://korrespondent.net/
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