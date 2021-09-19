Франция отозвала послов из США и Австралии

Франция отзовет своих послов в США и Австралии для консультаций из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. Соответствующее заявление сделал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает пресс-служба МИД Франции.





"Отказ от проекта подводных лодок, который Австралия с Францией вели с 2016 года, и объявление о новом партнерстве с Соединенными Штатами с возможным будущим сотрудничеством в области военно-морских сил с субъядерными двигателями, - являются неприемлемым поведением для союзников и партнеров", - говорится в заявлении французского МИДа.





Министр отметил, что решение является "исключительным" и связано с серьезностью заявлений, сделанных Австралией и США 15 сентября.



